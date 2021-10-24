Старые и новые версии GTA 3, Vice City и San Andreas покадрово сравнили

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Старые и новые версии GTA 3, Vice City и San Andreas покадрово сравнилиЧто стало лучше?
Автор издания RockstarINTEL Бен Терпин опубликовал скриншоты из старых игр GTA 3, Vice City и San Andreas и трилогии ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Это позволяет увидеть наглядную разницу в графике.
Автор скриншотов отметил, что заметны множество улучшений, внесённых в текстуры и освещение. Также он сообщил, что железнодорожные пути в GTA 3 были полностью переделаны с использованием PBR-текстур. В играх появилось больше отражений.
Напомним, релиз Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition на платформах ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Nintendo Switch намечен на 11 ноября. Компьютерная версия будет стоить 4279 рублей.
Источник: videotech_