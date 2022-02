Старый люкс против новой «бюджетки»: GTX 1080 против GTX 1070 и RTX 3050

Эксперты YouTube-канала Benchmark выяснили, какая из моделей видеокарт лучше показывает себя в современных играх: GTX 1080, GTX 1070 или RTX 3050. Среди запущенных проектов - God of War, Hitman 3, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Resident Evil Village, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2. При этом шли все игры в разрешении 1080p.

В God of War на высоких настройках в среднем удалось получить с GTX 1070 - 54 к/с, с RTX 3050 - 62 к/с и с GTX 1080 - 64 к/с.

В Hitman 3 с ультра-пресетом средний FPS составил 55 к/с (GTX 1070), 65 к/с (RTX 3050) и 66 к/с (GTX 1080).

Cyberpunk 2077 шла на высоких настройках графики. При этом у RTX 3050 и GTX 1080 значение производительности равнялось 54 к/с, у GTX 1070 - 48 к/с.

Far Cry 6 идёт также с ультра-пресетом, причём наибольшая средняя частота кадров в этом случае оказывается у RTX 3050 - 74 к/с. У GTX 1070 производительность равняется 60 к/с, у GTX 1080 - 66 к/с.