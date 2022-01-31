Старый шестиядерный i7-5820K против нового i3-10100 с четырьмя ядрами: кто быстрее?Проверили на YouTube-канале Miyconst
Ведущий YouTube-канала Miyconst проверил конфигурации на основе процессоров i7-5820k (с материнской платой Machinist X99-K9) и i3-10100 (с материнской платой Maxsun B560M Challenger) в десяти проектах. Среди игр - Far Cry New Dawn, Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Immortals Fenyx Rising. Запускались все игры в 1080p на максимальных и высоких/средних настройках.
Ниже вы можете увидеть все замеры производительности. В некоторых играх производительность оказалась практически идентична с высоким персетом: это Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey. Интересно, что в Watch Dogs Legion на высоких настройках графики по средней производительности лидирует i7-5820k (78 к/с против 72 к/с), а на ультра-настройках - уже i3-10100 (56 к/с против 53 к/с).
В целом из результатов видно, что производительность с обоими процессорами почти одинаковая. Если разница и есть, то она незначительная. Очевидным лидером здесь является при этом Core i3-10100 за счёт более высоких показателей частоты кадров и современной платформы. Потребляет при этом i3-10100 только 350 ватт (i7-5820k - 410 ватт).
Варианты конфигураций ПК:
- процессор Intel Core i7-5820k/Core i3-10100;
- материнская плата Machinist X99-K9/Maxsun B560M Challenger;
- видеокарта AMD RX Vega 64;
- оперативная память 2x8GB DDR4-2400 ECC REG CL14/2x8GB DDR4-3200 CL14.