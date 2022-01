Старый шестиядерный i7-5820K против нового i3-10100 с четырьмя ядрами: кто быстрее?

Ведущий YouTube-канала Miyconst проверил конфигурации на основе процессоров i7-5820k (с материнской платой Machinist X99-K9) и i3-10100 (с материнской платой Maxsun B560M Challenger) в десяти проектах. Среди игр - Far Cry New Dawn, Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Immortals Fenyx Rising. Запускались все игры в 1080p на максимальных и высоких/средних настройках.

Ниже вы можете увидеть все замеры производительности. В некоторых играх производительность оказалась практически идентична с высоким персетом: это Far Cry 6, Assassin's Creed Odyssey. Интересно, что в Watch Dogs Legion на высоких настройках графики по средней производительности лидирует i7-5820k (78 к/с против 72 к/с), а на ультра-настройках - уже i3-10100 (56 к/с против 53 к/с).