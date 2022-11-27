Steam Deck для богатых: дата выхода портативной консоли OneXPlayer 2 со съемными геймпадами

OneXPlayer 2 также будет оснащен съемными контроллерами в стиле Nintendo Switch и магнитной клавиатурой для тех случаев, когда вам нужно поработать или посидеть в Интернете.

Если говорить об аппаратном обеспечении, то OneXPlayer 2 будет оснащен процессором AMD Ryzen 7 6800U с максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц. Он также будет поставляться с графическим процессором AMD Radeon 690M, который обещает обеспечить вычислительную мощность в два раза выше, чем у Steam Deck.

Одно из главных различий между новым устройством и Steam Deck заключается в том, что оно будет иметь операционную систему на базе Windows.

Цена пока не сообщается, но учитывая прошлые их продукты, она будет не ниже 1000 долларов.