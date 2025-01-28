Steam Deck разобрали и сделали из его комплектующих мини-ПК

Steam Deck разобрали и сделали из его комплектующих мини-ПКТакие модификации не могут не вдохновлять
Устройство лишилось экрана, контроллеров и аккумулятора, но сохранило всю функциональность. Создатель объяснил, что предпочитает подключать устройство к телевизору или AR-очкам, а компактная версия проще в транспортировке и более устойчива к повреждениям.
В основе проекта лежат инструкции по ремонту Steam Deck от iFixIt. Crastinator-Pro разобрал консоль до главной платы с вентилятором и оставил только необходимые компоненты.
Затем создал металлическую раму и напечатал 3D-корпус, чтобы надежно закрепить «кирпич». В итоге Steam Brick стал на треть меньше оригинала и легче на 24%.
Steam Brick включается одной кнопкой и подключается к монитору или гарнитуре через док-станцию.
Среди недостатков автор указал невозможность входа в BIOS с кнопки и отсутствие индикатора питания, но это не мешает использовать устройство.