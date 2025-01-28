Игры
Опубликовано 28 января 2025, 07:32
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Steam Deck разобрали и сделали из его комплектующих мини-ПК

Такие модификации не могут не вдохновлять
Энтузиаст Crastinator-Pro разобрал Steam Deck и превратил его в миниатюрный ПК, получивший название Steam Brick.
Steam Deck разобрали и сделали из его комплектующих мини-ПК
© Tom's Hardware

Устройство лишилось экрана, контроллеров и аккумулятора, но сохранило всю функциональность. Создатель объяснил, что предпочитает подключать устройство к телевизору или AR-очкам, а компактная версия проще в транспортировке и более устойчива к повреждениям.

В основе проекта лежат инструкции по ремонту Steam Deck от iFixIt. Crastinator-Pro разобрал консоль до главной платы с вентилятором и оставил только необходимые компоненты.

Затем создал металлическую раму и напечатал 3D-корпус, чтобы надежно закрепить «кирпич». В итоге Steam Brick стал на треть меньше оригинала и легче на 24%.

Steam Deck разобрали и сделали из его комплектующих мини-ПК
© Tom's Hardware

Steam Brick включается одной кнопкой и подключается к монитору или гарнитуре через док-станцию.

Среди недостатков автор указал невозможность входа в BIOS с кнопки и отсутствие индикатора питания, но это не мешает использовать устройство.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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