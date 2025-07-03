Steam Deck впервые превзошла Xbox по продажам в России

Steam Deck позволяет играть в полноценные ПК-игры и использовать огромную библиотеку платформы Steam. Кроме того, консоль стала доступна в большем количестве магазинов, что увеличило продажи.

Лидером рынка, правда, остаётся Sony. В денежном выражении PlayStation заняла 67% продаж, а в штуках — 21%. Особенно востребованы модели PlayStation 5 и её аксессуары.

Xbox занимает третье место и теряет позиции: год назад у него было почти 9% выручки, а сейчас — 8%, и менее 5% продаж в штуках.

Nintendo показывает стабильные результаты: 6% по выручке и 5% по количеству проданных приставок.