Steam начал предупреждать игроков о заброшенных играх

Опубликовано 07 февраля 2025, 10:191 мин.
Steam начал предупреждать игроков о заброшенных играхИз раннего доступа
Steam получил в свой интерфейс новое предупреждение, чтобы помочь игрокам избежать траты денег на игры из раннего доступа, которые могут быть уже заброшены, то есть никогда не закончены. Если игра давно не обновлялась, на ее странице в магазине появится соответствующее уведомление. Это поможет игрокам решить, стоит ли вкладывать деньги в игру, которая, возможно, уже и не находится в разработке.
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Valve официально не объявляла об этой функции, но SteamDB и игровые сайты вроде PC Gamer уже обратили на нее внимание. Например, игра Cavern Kings теперь имеет предупреждение, потому что она не обновлялась более восьми лет. Однако Heartbound тоже была отмечена за неактивность, хотя ее разработчик недавно возобновил работу над ней.
Эта система еще не идеальна, поскольку некоторые разработчики делают перерывы, но все равно планируют закончить свои игры. Тем не менее, это полезный инструмент.