Steam начал предупреждать игроков о заброшенных играх

Из раннего доступа

Steam получил в свой интерфейс новое предупреждение, чтобы помочь игрокам избежать траты денег на игры из раннего доступа, которые могут быть уже заброшены, то есть никогда не закончены. Если игра давно не обновлялась, на ее странице в магазине появится соответствующее уведомление. Это поможет игрокам решить, стоит ли вкладывать деньги в игру, которая, возможно, уже и не находится в разработке.