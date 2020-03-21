Steam облегчил пользователям поиск хороших игр

Как пишет PCGamesN, благодаря новой опции пользователю будет легче определить, стоит ли обращать внимание на каждый конкретный отзыв (особенно, конечно, на негативный).

Политика возврата средств в Steam устроена так, что сервис позволяет без вопросов получить обратно деньги практически за любую игру, в которой пользователь провёл менее двух часов. Поэтому, если игрок увидит пометку о возврате на отзыве другого человека, он сможет вернее оценить игру, прежде чем покупать её самому.

Стоит отметить, что на неделе в Steam также появился «Интерактивный советник», использующий машинное обучение для рекомендации игр к покупке.