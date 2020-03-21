Игры
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Steam облегчил пользователям поиск хороших игр
Плохие стало проще отсеять
Сервис цифровой дистрибуции Steam облегчил пользователям поиск хороших игр. Теперь сервис показывает, требовал ли автор отзыва на игру возврата средств за неё.
Как пишет PCGamesN, благодаря новой опции пользователю будет легче определить, стоит ли обращать внимание на каждый конкретный отзыв (особенно, конечно, на негативный).
Политика возврата средств в Steam устроена так, что сервис позволяет без вопросов получить обратно деньги практически за любую игру, в которой пользователь провёл менее двух часов. Поэтому, если игрок увидит пометку о возврате на отзыве другого человека, он сможет вернее оценить игру, прежде чем покупать её самому.
Стоит отметить, что на неделе в Steam также появился «Интерактивный советник», использующий машинное обучение для рекомендации игр к покупке.