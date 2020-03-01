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Steam объявил большие скидки на хулиганские игры о революциях в тропических странах
Распродажа продлится ещё сутки
Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил большие скидки на хулиганские игры о революциях в тропических странах — Just Cause. Цены снижены на 90%!
Максимальную скидку получила Just Cause 2. Игру можно купить за каких-то 32 рубля вместо 326.
Just Cause 3 тоже существенно снизила стоимость. Приобрести её можно за 65 рублей вместо 439.
Полное издание игры Just Cause 4, действия которой происходят в Центральной Америке, стоит 766 рублей вместо 5020. В сборник входят различные дополнения.
Остальные предложения акции, то есть различные DLC к серии, можно посмотреть по этой ссылке. Специальная распродажа игр серии Just Cause продлится ещё почти 24 часа. Так что поторопитесь.