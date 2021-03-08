Игры
Сегодня в 21:00
В Steam начался фестиваль игр в честь Масленицы
До 15 марта
Steam проведёт фестиваль игр Pancake Week в честь Масленицы. Он начнётся в 21:00 по московскому времени 8 марта и продлится до 09:00 15 марта.
Сообщается, что в фестивале будут участвовать свыше 200 игр от более шестидесяти разработчиков из стран СНГ. Среди них 1C Company, Daedalic Entertainment, Deep Silver, Buka Entertainment, Owlcat Games, Alawar, Flazm и многие другие. Все игры будут доступны со скидками. Их размер разработчики устанавливают самостоятельно.
Посмотреть на игры-участники фестиваля можно по этой ссылке.
Во время фестиваля также можно будет смотреть специальный блок с видеотрансляциями игрового процесса ещё не вышедших проектов.
Цель фестиваля — привлечь внимания к играм из СНГ.