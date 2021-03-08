В Steam начался фестиваль игр в честь Масленицы

Сообщается, что в фестивале будут участвовать свыше 200 игр от более шестидесяти разработчиков из стран СНГ. Среди них 1C Company, Daedalic Entertainment, Deep Silver, Buka Entertainment, Owlcat Games, Alawar, Flazm и многие другие. Все игры будут доступны со скидками. Их размер разработчики устанавливают самостоятельно.

Посмотреть на игры-участники фестиваля можно по этой ссылке.

Во время фестиваля также можно будет смотреть специальный блок с видеотрансляциями игрового процесса ещё не вышедших проектов.

Цель фестиваля — привлечь внимания к играм из СНГ.