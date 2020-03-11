Steam объявил распродажу гоночных игр

Купить аркадную гонку Grid 2019 года можно за каких-то 362 рубля вместо 725.

Также в акции участвует официальная игра о Формуле 1 — F1 2019. В ней доступны все официальные команды, пилоты и 21 трасса. Купить игру можно всего за 325 рублей до 19 марта. А в течение ещё семи дней разработчики предлагают опробовать её бесплатно.

С 60-процентной скидкой можно урвать DiRT Rally 2.0, выпущенная в 2019 году. Теперь она стоит 290 рублей вместо 725.

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