Игры
Сегодня 20:27
Steam объявил распродажу гоночных игр
Среди них одну дают опробовать бесплатно
Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил распродажу гоночных игр от разработчика Codemasters. В рамках акции Grid продаётся с 50-процентной скидкой.
Купить аркадную гонку Grid 2019 года можно за каких-то 362 рубля вместо 725.
Также в акции участвует официальная игра о Формуле 1 — F1 2019. В ней доступны все официальные команды, пилоты и 21 трасса. Купить игру можно всего за 325 рублей до 19 марта. А в течение ещё семи дней разработчики предлагают опробовать её бесплатно.
С 60-процентной скидкой можно урвать DiRT Rally 2.0, выпущенная в 2019 году. Теперь она стоит 290 рублей вместо 725.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.