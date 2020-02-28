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Сегодня 18:09

Steam объявил скидки на игры издателя Tomb Raider и Final Fantasy

До 82%
Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил скидки на игры издателя Tomb Raider и Final Fantasy — Square Enix. Акция продлится до 2 марта.

С 82-процентной скидкой можно приобрести Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition — за 650 рублей вместо 3656.

Ещё одну игру серии Rise of the Tomb Raider можно купить за 285 рублей вместо 950.

Final Fantasy XV Windows Edition стоит в рамках акции 749 рублей вместо 1499. Кроме того, можно бесплатно поиграть в её демо-версию.

Также в распродаже участвует Life is Strange Complete Season. Её можно купить за 83 рубля вместо 419.

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.