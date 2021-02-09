Steam официально запустился в Китае

Steam смог прийти на китайский рынок благодаря партнёрству с местным издателем. Последний известен по игре Perfect World.

Из-за ограничений китайских властей в Steam China сейчас есть только 41 игра. В глобальной же версии сервиса доступно более 48 тысяч тайтлов. В числе доступных игр — Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

Представители Steam сообщили, что каждая игра в китайском сервисе должна быть проверена властями и получить их одобрение. Если правительство даст «зелёный свет», китайский издатель каждой игры получит номер ISBN. Последний будет отображаться на странице продукта в Steam.