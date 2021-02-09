Игры
Сегодня в 17:06
Steam официально запустился в Китае
Но игр там мало из-за цензуры
Steam наконец официально запустился на крупнейшем в мире игровом рынке — в Китае. Правда, игр там намного меньше, чем в глобальной версии.
Steam смог прийти на китайский рынок благодаря партнёрству с местным издателем. Последний известен по игре Perfect World.
Из-за ограничений китайских властей в Steam China сейчас есть только 41 игра. В глобальной же версии сервиса доступно более 48 тысяч тайтлов. В числе доступных игр — Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.
Представители Steam сообщили, что каждая игра в китайском сервисе должна быть проверена властями и получить их одобрение. Если правительство даст «зелёный свет», китайский издатель каждой игры получит номер ISBN. Последний будет отображаться на странице продукта в Steam.