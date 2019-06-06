Steam отдаёт сборник Borderlands: The Handsome Collection почти даром

Сборник игр Borderlands: The Handsome Collection сейчас доступен для подписчиков PlayStation Plus до конца июня, но и пользователи ПК могут получить комплект почти бесплатно.

Его предлагает со скидкой аж в 97% сервис цифровой дистрибуции Steam. Если в обычном режиме Borderlands: The Handsome Collection предлагается за 6365 рублей, то по временной акции набор доступен по цене «чашки кофе» — 168 рублей.

Если геймер уже покупал контент из набора, то остальное ему можно будет купить ещё дешевле — за 150 рублей. Акция продлится до 17 июня.