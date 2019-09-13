Steam отдаёт свежую Rage 2 с огромной скидкой

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Действия в Rage 2 разворачиваются спустя 30 лет после событий первой части. Играть нужно за Уокера, последнего рейнджера Вайнленда. Противостоит герою организация Правительство во главе с генералом Кроссом. Уокер может использовать в бою большое количество разного оружия, а также обладает нанотритовыми способностями для атаки убийственным выбросом энергии. Управление в игре ведётся от первого лица.