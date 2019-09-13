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Steam отдаёт свежую Rage 2 с огромной скидкой

Она вышла четыре месяца назад
В мае этого года вышла Rage 2 — продолжение шутера 2011 года Rage. Несмотря на недавний релиз, сервис цифровой дистрибуции Steam уже запустил небольшую акцию и распродаёт игру со скидкой до 67%.

Таким образом Rage 2 можно купить за 659 рублей вместо 1999, а делюкс-издание — за 824 рубля вместо 2499.

Действия в Rage 2 разворачиваются спустя 30 лет после событий первой части. Играть нужно за Уокера, последнего рейнджера Вайнленда. Противостоит герою организация Правительство во главе с генералом Кроссом. Уокер может использовать в бою большое количество разного оружия, а также обладает нанотритовыми способностями для атаки убийственным выбросом энергии. Управление в игре ведётся от первого лица.

RAGE 2 - трейлер
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