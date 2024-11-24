Steam отказался от поддержки устаревших версий Windows и macOS

Обновленный клиент теперь требует Windows 10 или macOS 10.15 Catalina, что соответствует решению Chromium, браузерного движка, лежащего в основе Steam, отказаться от поддержки устаревших операционных систем. Для пользователей macOS обновление также лишает возможности играть в 32-битные игры, поскольку версии macOS, начиная с Catalina, поддерживают только 64-битные приложения.

Пользователи старых Mac могут воспользоваться такими инструментами, как Open Core Legacy Patcher, чтобы запустить более новые версии macOS, например Big Sur, которая, как было проверено, достаточно хорошо работает на старом оборудовании. Однако с учетом того, что Steam, скорее всего, скоро перейдет на Chromium 128 или более новую версию, дни даже Catalina сочтены, пишут СМИ.