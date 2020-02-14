Steam открыл бесплатную раздачу симулятора выживания в зомби-апокалипсисе

Затем бесплатный пробный период кончится, и игру можно можно будет купить с 40-процентной скидкой за 719 рублей вместо 1199. Это предложение доступно до 17 февраля.

Релиз DayZ на Windows состоялся в декабре 2018 года. Это многопользовательская игра в жанре survival horror с открытым миром. Действие DayZ происходит в вымышленном постсоветском государстве Черноруссия. Его жители из-за некоего катаклизма превратились в зомби. Игрок должен выжить в зомби-апокалипсисе, избегая врагов и добывая оружие, еду и другие припасы. Другие игроки могут убить персонажа пользователя или объединиться с ним в группу для совместного выживания.