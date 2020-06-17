Steam открыл бесплатный доступ к демоверсиям более 900 игр

Это третий и наиболее масштабный фестиваль с демоверсиями. Например, на весеннем мероприятии было представлено только около 40 пробных версий игр.

Помимо запуска демо проектов, в рамках фестиваля будут проводиться трансляции по играм и интервью с их разработчиками.

Фестиваль завершится в понедельник 22 июня в 20:00 по московскому времени. До этого времени можно опробовать, например, Destroy All Humans!, возвращение классики. В игре нужно будет свергнуть правительство США. Или можно скачать демоверсию Dreamscaper, в которой нужно побороть ночные кошмары, которые живут в подсознании девушки.