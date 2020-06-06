Steam перенёс презентацию ранних версий новейших игр

В рамках этого фестиваля разработчики смогут показать демоверсии своих игр. Эти проекты будут выпущены в течение года. Список игр ранее обещали опубликовать ближе к дате мероприятия.

Однако теперь она сдвинулась. Летний фестиваль должен был пройти с 9 по 14 июня, а теперь состоится 16-22 июня. Steam официально не сообщает о причинах принятия такого решения. Журналисты предполагают, что это может быть связано с протестами в США, так как ранее другие компании, например, Sony и Google, отложили свои мероприятия именно из солидарности с протестующими.

Также своё мероприятие EA Play Live 2020 перенесла компания Electronic Arts — с 11 на 19 июня.