Игры
Опубликовано 12 декабря 2024, 17:06
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Steam под угрозой блокировки в РФ: Госдума захотела опознать всех игроков по номеру сотового

Россия может заблокировать Steam и GOG из-за нового законопроекта
Госдума захотела опознать всех игроков Steam по номеру сотового . Российские законодатели внесли законопроект, который может вытеснить из страны такие популярные игровые платформы, как Steam и GOG, пишет Коммерсантъ. Предлагаемый закон обязывает распространителей игр идентифицировать игроков по номерам мобильных телефонов или через портал «Госуслуги».
Steam под угрозой блокировки в РФ: Госдума захотела опознать всех игроков по номеру сотового

© Valve

Разработчики также должны будут маркировать игры предупреждениями о неприемлемом контенте, включая насилие, ненормативную лексику или элементы, которые могут вызвать панику или страх.

Законопроект, разработанный депутатами и сенаторами, предполагает обязательную идентификацию для всех игровых платформ, независимо от страны их происхождения. Это означает, что такие платформы, как Steam и GOG, не имеющие интеграции с российскими системами, не будут соответствовать требованиям и могут попасть под запрет.

Эксперты отрасли называют это постановление чрезмерным. В России уже действует добровольная система маркировки игрового контента. Местные разработчики опасаются, что новые правила обременит их дополнительными расходами, а иностранные компании могут обойти эти требования.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Максим Многословный
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