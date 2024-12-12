Steam под угрозой блокировки в РФ: Госдума захотела опознать всех игроков по номеру сотового

Разработчики также должны будут маркировать игры предупреждениями о неприемлемом контенте, включая насилие, ненормативную лексику или элементы, которые могут вызвать панику или страх.

Законопроект, разработанный депутатами и сенаторами, предполагает обязательную идентификацию для всех игровых платформ, независимо от страны их происхождения. Это означает, что такие платформы, как Steam и GOG, не имеющие интеграции с российскими системами, не будут соответствовать требованиям и могут попасть под запрет.

Эксперты отрасли называют это постановление чрезмерным. В России уже действует добровольная система маркировки игрового контента. Местные разработчики опасаются, что новые правила обременит их дополнительными расходами, а иностранные компании могут обойти эти требования.