Steam празднует Alien Day и распродаёт игры по вселенной Чужого

Почти 40 лет назад 25 мая вышла первая часть фильма «Чужой». Тем не менее, День Чужого празднуется 26 апреля потому, что по сюжету фильма первые яйца чужих были найдены на корабле, потерпевшем крушение на планете LV-426. 4.26 — это 26 апреля.

Steam сегодня делает подарок фанатам и распродаёт игры серии. Например, Alien: Isolation получила скидку в 75%, и купить её можно всего за 342 рубля. Игра Aliens vs. Predator 2010 года вообще продаётся за 105 рублей, потеряв 80% от цены.

Четвёртый ежегодный Alien Day продлится всего 24 часа. Поэтому поторопитесь успеть купить игры до 20:00 по московскому времени.