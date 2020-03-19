Steam предложил опробовать бесплатно демоверсии более 40 игр

Продлится он с 18 по 23 марта. Это не первый подобный фестиваль в сервисе. Ранее аналогичная акция проходила во время The Game Awards 2020.

Пользователь может опробовать более 40 демоверсий будущих релизов. Конечно, крупных игр среди них нет, но любопытные проекты всё-таки найти можно. Это наиболее актуально для тех, кто сейчас вынужден находиться дома из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Полный список бесплатных демоверсий можно посмотреть на этой странице. Steam намерен устроить ещё два подобных фестиваля до конца года. Один в августе во время Gamescom 2020, а второй — в декабре одновременно с церемонией TGA 2020.