Steam прекратил выплачивать деньги создателям игр из России, Белоруссии и Украины

Отмечается, что Valve пока не делала официальных заявлений. Многие инди-разработчики уже возмутились обстоятельствами. Некоторые считают, что на это решение явно повлияла политика, мол нет никаких технических ограничений, мешающих отправлять платежи в эти страны.

Напомним, что на данный момент россияне не могут использовать в Steam почти все способы оплаты, включая банковские карты и PayPal. Также другой цифровой магазин GOG отключил возможность покупки в рублях, объяснив это нестабильной ситуацией с российской валютой.