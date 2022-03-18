Steam прекратил выплачивать деньги создателям игр из России, Белоруссии и Украины

Игры
Сегодня в 14:23
1 мин.
Steam прекратил выплачивать деньги создателям игр из России, Белоруссии и УкраиныРазработчики уже возмутились этому
Разработчики игр из России, Белоруссии и Украины получили уведомление от Steam, в котором указано, что из-за «текущей обстановки» Valve не может проводить платежи с банками этих стран. А это значит, что игроделы не смогут получить свои деньги.
Отмечается, что Valve пока не делала официальных заявлений. Многие инди-разработчики уже возмутились обстоятельствами. Некоторые считают, что на это решение явно повлияла политика, мол нет никаких технических ограничений, мешающих отправлять платежи в эти страны.
Напомним, что на данный момент россияне не могут использовать в Steam почти все способы оплаты, включая банковские карты и PayPal. Также другой цифровой магазин GOG отключил возможность покупки в рублях, объяснив это нестабильной ситуацией с российской валютой.