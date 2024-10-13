Игры
Опубликовано 13 октября 2024, 05:15
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Steam признал, что вы покупаете не саму игру, а «лицензию» на неё

В соответствии с законом Калифорнии
В ответ на новый закон Калифорнии Valve обновила свою страницу оформления заказа в Steam, чтобы прояснить характер цифровых покупок. Новая формулировка гласит: «Покупка цифрового продукта предоставляет лицензию на продукт в Steam», подчеркивая, что клиенты не становятся полными владельцами игр, а получают разрешение на их использование. Временное.
Steam признал, что вы покупаете не саму игру, а «лицензию» на неё
© Ferra

Это изменение соответствует требованиям закона, который запрещает продавцам использовать такие термины, как «купить» или «покупка», без четкого указания на то, что такие транзакции предоставляют лицензию, а не право собственности.

Steam признал, что вы покупаете не саму игру, а «лицензию» на неё

© Скриншот Ferra.ru

Закон, подписанный губернатором Гэвином Нуссом 26 сентября 2024 года, требует от продавцов цифровых товаров объяснить простым языком, что их продукты лицензируются, и включить ссылки на условия. Valve, правда, решили выполнить требования сразу, не дожидаясь вступления закона в действие в следующем году.

Источник:Steam
Автор:Максим Многословный
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