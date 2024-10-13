Steam признал, что вы покупаете не саму игру, а «лицензию» на неё

Опубликовано 13 октября 2024, 05:151 мин.
Steam признал, что вы покупаете не саму игру, а «лицензию» на неёВ соответствии с законом Калифорнии
В ответ на новый закон Калифорнии Valve обновила свою страницу оформления заказа в Steam, чтобы прояснить характер цифровых покупок. Новая формулировка гласит: «Покупка цифрового продукта предоставляет лицензию на продукт в Steam», подчеркивая, что клиенты не становятся полными владельцами игр, а получают разрешение на их использование. Временное.
Это изменение соответствует требованиям закона, который запрещает продавцам использовать такие термины, как «купить» или «покупка», без четкого указания на то, что такие транзакции предоставляют лицензию, а не право собственности.
Закон, подписанный губернатором Гэвином Нуссом 26 сентября 2024 года, требует от продавцов цифровых товаров объяснить простым языком, что их продукты лицензируются, и включить ссылки на условия. Valve, правда, решили выполнить требования сразу, не дожидаясь вступления закона в действие в следующем году.