Steam признал, что вы покупаете не саму игру, а «лицензию» на неё

В соответствии с законом Калифорнии

В ответ на новый закон Калифорнии Valve обновила свою страницу оформления заказа в Steam, чтобы прояснить характер цифровых покупок. Новая формулировка гласит: «Покупка цифрового продукта предоставляет лицензию на продукт в Steam», подчеркивая, что клиенты не становятся полными владельцами игр, а получают разрешение на их использование. Временное.