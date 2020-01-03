Steam продает популярную игру про джедаев по скидке

Напомним, что ранее мы писали о проведении на этой неделе бесплатных выходных в популярной гоночной аркаде GRID. Также, в рамках выходных, Steam запустил еще одну акцию, подразумевающую снижение стоимости новинки прошлого года - STAR WARS Jedi: Fallen Order. Так, буквально до 6 января игру можно приобрести за 2904 рублей ( 17% скидка), тогда как ранее она была доступна за 3499 рублей.