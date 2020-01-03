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Steam продает популярную игру про джедаев по скидке
Речь о STAR WARS Jedi: Fallen Order
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, в рамках которой популярная игра про джедаев STAR WARS Jedi: Fallen Order, вышедшая буквально несколько месяцев назад, продается по скидке.
Напомним, что ранее мы писали о проведении на этой неделе бесплатных выходных в популярной гоночной аркаде GRID. Также, в рамках выходных, Steam запустил еще одну акцию, подразумевающую снижение стоимости новинки прошлого года - STAR WARS Jedi: Fallen Order. Так, буквально до 6 января игру можно приобрести за 2904 рублей ( 17% скидка), тогда как ранее она была доступна за 3499 рублей.
Кроме того, 17% скидка коснулась и специального издания игры STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition. В него входят два облика, в числе которых облик для BD-1 и “Жалящего богомола”, цифровой артбук, а также видеоролики “режиссерской версии” о этапах реализации игры.