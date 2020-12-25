Steam раскрыл новые способы поиска игр со скидками

Осенью Steam уже представил разбивку по жанрам и темам для игр на распродаже. Магазин обнаружил, что нововведение позволило увеличить число визитов на страницы акции.

Теперь в период зимней распродажи Steam добавил ещё инструментов, которые облегчат жизнь игрокам. Во-первых, на тематических страницах по типу «Самые популярные кооперативные игры Зимней распродажи» появятся категории с поджанрами, темами и другими метками, позволяющими объединить сотни игр.

Во-вторых, в Steam появился фасетный поиск. Он позволяет игроку фильтровать тайтлы по разным признакам, например по теме, настроению, визуальному стилю. Подробнее почитать о нововведениях можно тут.