Игры
Вчера 21:30
Steam раскрыл новые способы поиска игр со скидками
Сейчас как раз идёт зимняя распродажа
Steam периодически устраивает большие распродажи с тысячами игр. Представители цифрового магазина понимают, что сориентироваться в этом всём иногда сложно, и потому представляют новые инструменты для поиска игр со скидками.
Осенью Steam уже представил разбивку по жанрам и темам для игр на распродаже. Магазин обнаружил, что нововведение позволило увеличить число визитов на страницы акции.
Теперь в период зимней распродажи Steam добавил ещё инструментов, которые облегчат жизнь игрокам. Во-первых, на тематических страницах по типу «Самые популярные кооперативные игры Зимней распродажи» появятся категории с поджанрами, темами и другими метками, позволяющими объединить сотни игр.
Во-вторых, в Steam появился фасетный поиск. Он позволяет игроку фильтровать тайтлы по разным признакам, например по теме, настроению, визуальному стилю. Подробнее почитать о нововведениях можно тут.