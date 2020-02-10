Steam распродаёт DiRT и другие известные автосимуляторы с большими скидками

Также в Steam распродаётся набор игр FlatOut. В него входят FlatOut, FlatOut 2, FlatOut 3: Chaos & Destruction и FlatOut: Ultimate Carnage. Всё это можно купить за каких-то 149 рублей вместо 599. Если покупать все эти игры отдельно, то придётся переплатить 747 рублей. Акция продлится до 17 февраля.