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Steam распродаёт DiRT и другие известные автосимуляторы с большими скидками
Но акции скоро завершатся — поспешите!
Акции в Steam продолжаются. Сервис цифровой дистрибуции распродаёт DiRT и другие известные автосимуляторы с большими скидками — до 75%.
DiRT Rally 2.0, выпущенная в феврале 2019 года, получила 70-процентную скидку. Сейчас её можно купить за 599 рублей вместо 1999. Правда, надо поспешить — акция закончится уже через час. Можно посмотреть и делюкс-издания игры.
Также в Steam распродаётся набор игр FlatOut. В него входят FlatOut, FlatOut 2, FlatOut 3: Chaos & Destruction и FlatOut: Ultimate Carnage. Всё это можно купить за каких-то 149 рублей вместо 599. Если покупать все эти игры отдельно, то придётся переплатить 747 рублей. Акция продлится до 17 февраля.
Кроме того, напоминаем, что со скидкой до сих пор продаётся The Crew 2.