Steam распродаёт игры про Лару Крофт со скидками до 90%

В акции участвуют и различные дополнения к играм. Полную коллекцию Tomb Raider c DLC можно купить со скидкой 85% — за 1024 рубля. А стоила она до распродажи 6880 рублей!
По отдельности игры приобрести тоже можно. Ведь кому-то может и не захочется приобретать всю коллекцию.
Tomb Raider 2013 года стоит всего 59 рублей вместо 399.
Классические старые Tomb Raider и того дешевле — около 20 рублей за штуку.
Прошлогоднюю Shadow of the Tomb Raider отдают за 659 рублей вместо 1999.
Акция продлится до 26 сентября.