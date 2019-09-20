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Сегодня 18:02

Steam распродаёт игры про Лару Крофт со скидками до 90%

Полную коллекцию
Сервис цифровой дистрибуции Steam с огромными скидками распродаёт коллекцию игр серии Tomb Raider про прекрасную искательницу приключений Лару Крофт.

В акции участвуют и различные дополнения к играм. Полную коллекцию Tomb Raider c DLC можно купить со скидкой 85% — за 1024 рубля. А стоила она до распродажи 6880 рублей!

По отдельности игры приобрести тоже можно. Ведь кому-то может и не захочется приобретать всю коллекцию.

Tomb Raider 2013 года стоит всего 59 рублей вместо 399.

Классические старые Tomb Raider и того дешевле — около 20 рублей за штуку.

Прошлогоднюю Shadow of the Tomb Raider отдают за 659 рублей вместо 1999.

Акция продлится до 26 сентября.

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