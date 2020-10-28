Игры
Сегодня 17:50
Steam распродаёт Mafia и другие игры с большими скидками
До 2 ноября
Цифровой магазин Steam запустил распродажу игр, сделанных умельцами из Чехии и Словакии. В список вошли Mafia и DayZ.
Распродажа продлится до 2 ноября. Скидки достигают 90%.
Игры серии Mafia можно купить дешевле тысячи рублей. Mafia II: Definitive Edition получила 50-процентную скидку и стоит 749 рублей, а Mafia III: Definitive Edition — 35-процентную и стоит 974 рубля.
Многопользовательский survival horror про зомби DayZ оценён теперь в 719 рублей.
Исторический достоверный в деталях Kingdom Come: Deliverance получил 50-процентную скидку. Купить его можно за 257 рублей.
Остальные предложения акции доступны по этой ссылке. Также Steam сейчас продаёт со скидками шутеры серии Far Cry.