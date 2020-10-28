Steam распродаёт Mafia и другие игры с большими скидками

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Игры серии Mafia можно купить дешевле тысячи рублей. Mafia II: Definitive Edition получила 50-процентную скидку и стоит 749 рублей, а Mafia III: Definitive Edition — 35-процентную и стоит 974 рубля.

Многопользовательский survival horror про зомби DayZ оценён теперь в 719 рублей.