Steam распродаёт Mortal Kombat 11 и Tomb Raider с большими скидками

Акция направлена специально на любителей файтингов, экшенов и приключений. Steam даёт скидки на множество игр в этих жанрах.
- Mortal Kombat Komplete Edition можно купить всего за 125 рублей (вместо 419), Mortal Kombat XL — за 209 рублей (вместо 699), а новейшую Mortal Kombat 11 — за 987 рублей (вместо 1190).
- Ещё один файтинг Injustice 2 продаётся за 999 рублей (вместо 1999). А его специальное издание Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition — за 104 рубля.
- Игры про знаменитую Лару Крофт можно урвать за сущие копейки: Tomb Raider — за 59 рублей, Rise of the Tomb Raider — за 194 рубля и Shadow of the Tomb Raider — за 799 рублей (вместо 1999).
- Survival horror Dead by Daylight стоит теперь 249 рублей.
- А экшены Yakuza 0 и Yakuza Kiwami — 599 и 899 рублей соответственно.