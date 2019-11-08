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Steam распродаёт с большими скидками Hitman 2 и Mortal Kombat 11
И другие игры от Warner Bros.
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу игр от издателя Warner Bros. Interactive Entertainment. В список вошли Mortal Kombat 11, Hitman 2 и игры про Бэтмен.
«Золотое» издание Hitman 2 получило скидку 60% и стоит теперь 663 рубля.
Свежую Mortal Kombat 11 можно купить за 714 рублей вместо 1190.
Файтинг по вселенной DC — Injustice 2 стоит 719 рублей вместо 1799.
Премиальное издание Batman: Arkham Knight Premium Edition получило скидку в 75% и стоит теперь 374 рубля.
LEGO Batman стоит и того дешевле — 104 рубля.
Экшн 2015 года Mad Max потерял в цене 75% и стоит 224 рубля.
Предложения актуальны до 11 ноября.