Steam разрешил пользователям менять своё мнение об играх

На опцию обратил внимание пользователь Reddit под ником PunnyCasual. Steam предложил ему пересмотреть свой обзор на Destiny 2 после того, как геймер провёл в игре дополнительные 93 часа. Чуть позже ещё один пользователь заявил о получении подобного сообщения, но уже относительно Hitman 2.

Решение кажется логичным. Ведь если пользователь продолжает играть, то, вероятно, его первоначальная, например, отрицательная оценка была неверна. Журналисты предположили, что таким образом Valve хочет поднять средние оценки игр.