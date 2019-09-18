Steam разрешил опробовать обновлённый интерфейс всем пользователям

Для того, чтобы стать участником бета-тестирования, нужно выполнить несколько действий. Сначала открыть Steam. В клиенте нажать на «Steam» в левом верхнем углу и выбрать пункт «Настройки» (либо «Системные настройки» на Mac). Затем во вкладке «Аккаунт» найти пункт «Бета-тестирование» и нажать на кнопку «Сменить…». В выпадающем окне выбрать «Steam Beta Update». Согласиться с этим. После этого клиент предложит перезапуститься, от чего отказываться не надо.

Обновлённая домашняя страница Steam содержит блок с новостями, обновлениями, действиями друзей, недавно запущенными играми и их коллекцией. Также новый интерфейс позволяет создавать коллекции по тегам.