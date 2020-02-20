Steam случайно обругал своего главного конкурента

Скорее всего, это касалось только англоязычной версии поисковика. Как оказалось, причиной курьёзной ситуации мог стать пользовательский обзор на игру Metro Exodus, в котором содержится тот же текст, а ещё рисунок среднего пальца. Вероятно, поиск Google «взял» надпись благодаря одной из функций Steam Labs.

Epic Games Store считается главным конкурентом Steam. Например, игра Metro Exodus была временным ПК-эксклюзивом в магазине Epic Games и лишь недавно «пришла» в сервис Valve.