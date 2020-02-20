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Steam случайно обругал своего главного конкурента
«F*ck Epic Games Store»
Пользователи сети рассказали о забавном событии. Какое-то время при отображении страницы Steam в поисковике Google название сервиса сопровождалось оскорбительной надписью в адрес другого цифрового магазина Epic Games Store.
Надпись гласила: «F*ck Epic Games Store». Выходит, что Steam случайно обругал своего главного конкурента. Скриншот с доказательствами опубликовал сайт PCGamesN.
PCGamesN
Скорее всего, это касалось только англоязычной версии поисковика. Как оказалось, причиной курьёзной ситуации мог стать пользовательский обзор на игру Metro Exodus, в котором содержится тот же текст, а ещё рисунок среднего пальца. Вероятно, поиск Google «взял» надпись благодаря одной из функций Steam Labs.
Epic Games Store считается главным конкурентом Steam. Например, игра Metro Exodus была временным ПК-эксклюзивом в магазине Epic Games и лишь недавно «пришла» в сервис Valve.