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Steam со скидками продаёт игры серии Assassin’s Creed
Различные части
На днях состоялся анонс Assassin's Creed Valhalla. Видимо, в связи с этим Steam со скидками продаёт игры серии Assassin’s Creed.
Снижение цены коснулось предыдущей части — Assassin's Creed: Odyssey. Её можно приобрести за 659 рублей вместо 1999 (скидка составила 67%). По акции доступны и другие издания игры, в том числе «золотое» и делюкс.
Помимо этого, сервис цифровой дистрибуции предлагает скидку на Assassin's Creed: Origins. Стандартное издание обойдётся в 499 рублей вместо 1999.
Все предложения можно посмотреть по этой ссылке. Распродажа продлится до 4 мая.
Напомним, выход новой игры Assassin's Creed Valhalla о викингах ожидается в конце года для ПК и консолей.