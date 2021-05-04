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Сегодня в 15:16
Steam со скидками распродаёт серию игр Mafia
И другие игры
В цифровом магазине Steam стартовала новая недельная распродажа. В её рамках игры серии Mafia предлагают со скидками. Акция продлится до 10 мая.
Вся трилогия Mafia получила 34-процентную скидку. Три части в Definitive Edition оценены в 1979 рублей вместо 2999. По отдельности игры тоже продаются по сниженной цене.
Помимо Mafia в Steam со скидкой можно купить симулятор баскетбола NBA 2K21. Он продаётся по цене, сниженной на 84%, — за 399 рублей.
В распродаже участвует и симулятор выживания The Long Dark с видом от первого лица и элементами открытого мира. Эта игра получила 67-процентную скидку. Её можно купить за 156 рублей вместо 475.
Все остальные игры-участники акции доступны по этой ссылке.