Steam со скидками распродаёт серию игр Mafia

Помимо Mafia в Steam со скидкой можно купить симулятор баскетбола NBA 2K21. Он продаётся по цене, сниженной на 84%, — за 399 рублей.

В распродаже участвует и симулятор выживания The Long Dark с видом от первого лица и элементами открытого мира. Эта игра получила 67-процентную скидку. Её можно купить за 156 рублей вместо 475.

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