Steam со скидкой 85% отдаёт шуточную игру-боевик про борьбу с диктатором

Игра стоит каких-то 65 рублей вместо 439. Продлится акция ещё долго — до 1 апреля.

Just Cause 3 — экшен с открытым миром. Выпущен он был 1 декабря 2015 года. Главный герой Just Cause 3 — Рико Родригес. Он находится на вымышленном острове Средиземноморья Медичи. Рико предстоит противостоять контролю диктатора Генерала Себастьяно Ди Равелло, который стремится править миром. Поскольку в игре открытый мир, пользователь сможет дополнительно исследовать подземные пещеры и забираться на здания. Как говорят разработчики серии игр, направлены они на веселье.