Steam установил новый рекорд по количеству пользователей в онлайне

На самом деле, окончательная цифра актуального рекорда неизвестна. Можно предположить, что она так и останется на озвученном уровне, так как на момент написания новости одновременный онлайн уже упал до 18 605 932 человек. Но даже это всё ещё больше, чем было два года назад.

Правда, как указали в Steam Database, сегодня непосредственно в играх во время установления рекорда находилось меньше человек, чем два года назад. Некоторые игроки считают: это свидетельство того, что в Steam зарегистрировано много аккаунтов-ботов.