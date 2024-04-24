Steam ужесточил политику возврата средств для игр раннего доступа

Ранее игроки могли воспользоваться лазейкой, набирая часы в Early Access до официального релиза игры, и при этом иметь право на возврат средств в течение 14 дней. Данное обновление устраняет эту лазейку, обеспечивая отсчет двух часов с момента начала игры, независимо от даты релиза.

Любое время, проведенное за игрой в игры раннего или расширенного доступа, будет учитываться в двухчасовом лимите возврата. Предварительный заказ неиграбельной игры по-прежнему позволяет получить полный возврат средств в любое время до релиза. Стандартное 14-дневное/двухчасовое окно начинает действовать после запуска игры.

Это изменение направлено на то, чтобы предотвратить возможность получения игроками расширенных бесплатных испытаний через систему возврата денег.