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Игры
Опубликовано 24 апреля 2024, 20:15
1 мин.

Steam ужесточил политику возврата средств для игр раннего доступа

Не больше двух часов
Геймерам, которые полагаются на щедрую политику возврата средств в Steam, чтобы опробовать игры в программах раннего доступа, придется скорректировать свою «стратегию». Valve недавно обновила политику, включив время игры в этих предрелизных программах в двухчасовой лимит для возврата средств.
Steam ужесточил политику возврата средств для игр раннего доступа
© Ferra

Ранее игроки могли воспользоваться лазейкой, набирая часы в Early Access до официального релиза игры, и при этом иметь право на возврат средств в течение 14 дней. Данное обновление устраняет эту лазейку, обеспечивая отсчет двух часов с момента начала игры, независимо от даты релиза.

Любое время, проведенное за игрой в игры раннего или расширенного доступа, будет учитываться в двухчасовом лимите возврата. Предварительный заказ неиграбельной игры по-прежнему позволяет получить полный возврат средств в любое время до релиза. Стандартное 14-дневное/двухчасовое окно начинает действовать после запуска игры.

Это изменение направлено на то, чтобы предотвратить возможность получения игроками расширенных бесплатных испытаний через систему возврата денег.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#деньги
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#Steam