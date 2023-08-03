Steam воспользовалось рекордное количество Linux-пользователей

Решающую роль в этом росте сыграла операционная система SteamOS Holo, на базе которой работает долгожданная Steam Deck, на долю которой приходится около 42% всех Linux-геймеров в Steam. Кроме того, все большую популярность среди Linux-геймеров приобретают процессоры AMD, доля которых на рынке достигла впечатляющих 69%.

В то же время доля Windows 10 64-bit снизилась на 1,56%. Примечательно, что впервые доля игрового рынка Linux превысила долю Apple macOS в Steam.

С такими обнадеживающими цифрами игровое сообщество Linux, похоже, набирает обороты, и пока неясно, как эта тенденция будет развиваться в ближайшие месяцы.