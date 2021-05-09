Steam запретил публиковать фотореалистичную эротическую игру

Разработчик пытался разместить свой контент в Steam несколько раз, но каждый раз площадка отказывала. Авторы игры просили от сервиса объяснений, но Valve ничего не поясняла и говорила, что будет лишь оценивать каждый проект по мере его получения.

Последнюю заявку разработчика отклонили с объяснением, что Steam не разрешает публиковать порнографию на своей платформе.

Holodexxx позволяет игроку взаимодействовать с виртуальными моделями в VR. В игре используются отсканированные 3D-модели порноактрис. Стоит отметить, что Holodexxx действительно содержит откровенный контент 18+.