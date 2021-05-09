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Сегодня в 19:13
Steam запретил публиковать фотореалистичную эротическую игру
В ней использовались 3D-модели порноактрис
Разработчик фотореалистичной эротической игры Holodexxx заявил, что Steam не стал публиковать её, и потому попытки размещения на этой платформе будут прекращены. Игра отличается использованием виртуальной реальности.
Разработчик пытался разместить свой контент в Steam несколько раз, но каждый раз площадка отказывала. Авторы игры просили от сервиса объяснений, но Valve ничего не поясняла и говорила, что будет лишь оценивать каждый проект по мере его получения.
Последнюю заявку разработчика отклонили с объяснением, что Steam не разрешает публиковать порнографию на своей платформе.
Holodexxx позволяет игроку взаимодействовать с виртуальными моделями в VR. В игре используются отсканированные 3D-модели порноактрис. Стоит отметить, что Holodexxx действительно содержит откровенный контент 18+.