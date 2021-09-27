Steam запретит скачивать старые версии игр

Сообщается, что обновление добавило в клиент Steam новый способ проверки основной информации о любой игре. Теперь идентификационные номера и названия приложений будут проверятся на соответствие с последней версией. Если будут обнаружены несовпадения, загрузить игру будет нельзя. Таким образом будут доступны только последние версии игр.

Эта проблема затронет разработчиков модов, спидраннеров и пользователей, которые просто хотели бы скачивать старые версии игр, например для возврата к более стабильной сборке, до каких-то патчей.

Пока не ясно, будут ли эти ограничения применяться к каждой игре, или они будут служить в качестве инструмента, который разработчики будут использовать при необходимости.