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Сегодня 16:49
Steam запустил бесплатную раздачу карточной игры Minion Masters
Акция завершится уже сегодня
Прямо сейчас популярная карточная игра Minion Masters доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam со 100% скидкой. Однако стоит поторопиться, поскольку данное предложение будет работает лишь в рамках сегодняшнего дня.
Игра Minion Masters представляет из себя смесь Tower Defense и карточных игр, с магией и различными персонажами. Напомним, что ранее игра продавалась за 360 рублей, а сейчас ее можно установить абсолютно бесплатно. Кроме того, в рамках акции бесплатно доступно и официальное дополнение к игре. DLC Crystal Conquest - это специальная колода карт фракции, которая поможет положить начало великой армии кристальных эльфов или расширить уже начатую коллекцию.
Акция завершится 9 дек в 21:00 по Москве.