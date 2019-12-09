Steam запустил бесплатную раздачу карточной игры Minion Masters

Игра Minion Masters представляет из себя смесь Tower Defense и карточных игр, с магией и различными персонажами. Напомним, что ранее игра продавалась за 360 рублей, а сейчас ее можно установить абсолютно бесплатно. Кроме того, в рамках акции бесплатно доступно и официальное дополнение к игре. DLC Crystal Conquest - это специальная колода карт фракции, которая поможет положить начало великой армии кристальных эльфов или расширить уже начатую коллекцию.

Акция завершится 9 дек в 21:00 по Москве.