Игры
Сегодня в 20:41
Steam запустил еженедельную распродажу игр-хитов
До 12 апреля
Цифровой магазин Steam запустил очередную распродажу игр — предлагает со скидками хиты сервиса. Акция продлится до 12 апреля.
В списке игр на распродаже можно увидеть игру с элементами интерактивного кинематографа Detroit: Become Human. Она получила 30-процентную скидку и стоит теперь 1139 рублей.
За 149 рублей вместо тысячи предлагается Mirror's Edge — экшен от первого лица с упором на паркур.
Control Ultimate Edition с 60-процентной скидкой предлагают в течение ещё 47 часов. Игра стоит 639 рублей сейчас.
Horizon Zero Dawn тоже предлагают с хорошей скидкой — 40%. До 12 апреля игру можно купить за 1680 рублей вместо 2800 рублей.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.