Игры
Сегодня 14:04
Steam запустил масштабную распродажу игр
Скидки до 80%
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу игр со скидками до 80%.
Так, всего за 174 рубля вместо прежних 449 рублей можно ухватить нетипичный шутер Superhot, в котором время останавливается, когда герой не двигается.
c 80% скидкой, в свою очередь, можно приобрести приключенческую игру Syberia 3, стоимость которой, с учетом скидки, составит всего 199 рублей.
75% скидка, в свою очередь, досталась популярному спортивному симулятору Steep, стоимость которого с учетом скидки составит 374 рубля.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в масштабной распродаже, можно по ссылке.