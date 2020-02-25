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Игры
Сегодня 14:04

Steam запустил масштабную распродажу игр

Скидки до 80%
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил масштабную распродажу игр со скидками до 80%.

Так, всего за 174 рубля вместо прежних 449 рублей можно ухватить нетипичный шутер Superhot, в котором время останавливается, когда герой не двигается.

c 80% скидкой, в свою очередь, можно приобрести приключенческую игру Syberia 3, стоимость которой, с учетом скидки, составит всего 199 рублей.

Кроме того, акция также коснулась одной из самых лучших игр десятилетия,по мнению издания TIME, а именно Disco Elysium, которую в рамках масштабной распродажи можно ухватить всего за 580 рублей.

75% скидка, в свою очередь, досталась популярному спортивному симулятору Steep, стоимость которого с учетом скидки составит 374 рубля.

Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в масштабной распродаже, можно по ссылке.