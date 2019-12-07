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Steam запустил распродажу игр издательства Daedalic с максимальными скидками
До 9 декабря
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил распродажу игр от издательства Daedalic. Скидки достигают 90%.
В категории наиболее продаваемых тайтлов распродают тактическую игру с элементами стелс-экшена Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Купить её можно за 199 рублей вместо 799.
Iratus: Lord of the Dead от российской студии Unfrozen получила 34-процентную скидку и стоит теперь 296 рублей. Правда, нужно помнить, что игра находится в раннем доступе.
The Pillars of the Earth по одноимённой книге Кена Фоллетта продают за 174 рубля вместо 699.
Акция стартовала 5 декабря и продлится до 9 декабря. Остальные предложения распродажи можно посмотреть по этой ссылке.
Daedalic Entertainment — независимый издатель и разработчик игр с штаб-квартирой в Германии.