Steam запустил скидки на более чем 1000 игр

«Симулятор выживания в условиях эпидемии» Pathologic 2 стоит сейчас 489 рублей вместо 699. Глобальную пошаговую стратегию Galactic Civilizations III можно приобрести за 169 рублей вместо 515 рублей.

Простенький симулятор Golf With Your Friends доступен за 217 рублей вместо 435 рублей. Аниме-игра в жанре приключение Summer Memories предлагается за 326 рублей. Call of Juarez, игра в жанре шутера от первого лица в стиле вестерна, стоит 149 рублей вместо 599 рублей.

Весь список игр можно посмотреть по этой ссылке. Акция будет действовать до 20 сентября.