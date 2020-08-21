Игры
Вчера 21:44
Steam запустил сразу несколько распродаж игр
Последнюю игру по «Звёздным войнам» и TitanFall 2 продают со скидками
В Steam началось сразу несколько распродаж. Первую посвятили играм студии Respawn Entertainment, вторую — играм жанра «immersive sim», а третью приурочили к DC FanDome.
Студия Respawn Entertainment известна, в основном, игрой по «Звёздным войнам» Star Wars Jedi: Fallen Order и Titanfall 2. Первую можно сейчас купить за 1749 рублей вместо 3500, а вторую — за 461 рубль вместо 1400. Распродажа продлится до 24 августа.
Вторая акция, которая тоже закончится 24 августа, предлагает приобрести игры, особенностью которых является необычайно широкий выбор действий при прохождении. Можно, например, купить Alien: Isolation за 342 рубля, BioShock Infinite всего за 249 рублей или Dishonored 2 за 574 рубля.
На третьей распродаже можно найти Batman: Arkham Collection за 238 рублей или Injustice 2 за 359 рублей. Скидки тоже действуют до 24 августа.