Steam запустил сразу несколько распродаж игр

Вторая акция, которая тоже закончится 24 августа, предлагает приобрести игры, особенностью которых является необычайно широкий выбор действий при прохождении. Можно, например, купить Alien: Isolation за 342 рубля, BioShock Infinite всего за 249 рублей или Dishonored 2 за 574 рубля.