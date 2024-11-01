Steam заставил создателей игр раскрывать информацию об античите в ядре

Опубликовано 01 ноября 2024, 17:151 мин.
Steam заставил создателей игр раскрывать информацию об античите в ядреЯдреный античит
Valve объявила о новой политике для Steam, которая требует от разработчиков раскрывать использование античита на уровне ядра в магазине их игры.
Новая политика применяется как к новым, так и к существующим играм на Steam. Разработчики должны будут предоставить четкую информацию о конкретной технологии античита, используемой в их играх. Хотя раскрытие информации о клиентском или серверном античите является необязательным, Valve рекомендует разработчикам «быть прозрачными» в отношении своих методов борьбы с читами.
Этот шаг Valve, вероятно, будет приветствоваться многими игроками, которые выражали обеспокоенность по поводу потенциальных последствий для конфиденциальности античита в ядре, которые используют различные методы, включая технологии предотвращения вторжений на уровне хоста (HIPS), для мониторинга и блокировки подозрительной активности.