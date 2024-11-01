Steam заставил создателей игр раскрывать информацию об античите в ядре

Новая политика применяется как к новым, так и к существующим играм на Steam. Разработчики должны будут предоставить четкую информацию о конкретной технологии античита, используемой в их играх. Хотя раскрытие информации о клиентском или серверном античите является необязательным, Valve рекомендует разработчикам «быть прозрачными» в отношении своих методов борьбы с читами.