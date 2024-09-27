SteelSeries представили игровые наушники-вкладыши за 160 долларов

В GameBuds используется четырехмикрофонная система для ANC, которая блокирует отвлекающие факторы и имеет режим прозрачности. Мобильное приложение SteelSeries предлагает настраиваемые предустановки эквалайзера для таких игр, как Valorant и Call of Duty.

Благодаря 40 часам автономной работы от зарядного кейса и поддержке быстрой зарядки GameBuds являются надежной альтернативой более дорогим моделям, таким как Pulse Explore от Sony.

GameBuds доступны для предварительного заказа в черном и белом цветах и поступят в продажу 29 октября.