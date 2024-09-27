SteelSeries представили игровые наушники-вкладыши за 160 долларов

Опубликовано 27 сентября 2024, 05:151 мин.
SteelSeries представили игровые наушники-вкладыши за 160 долларовДля кросс-платформенных игр
SteelSeries представила Arctis GameBuds — игровые наушники стоимостью 159,99 долларов, предназначенные для Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, ПК и мобильных устройств. Благодаря активному шумоподавлению (ANC) и беспроводной зарядке по стандарту Qi эти наушники подойдут не только геймерам.
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В GameBuds используется четырехмикрофонная система для ANC, которая блокирует отвлекающие факторы и имеет режим прозрачности. Мобильное приложение SteelSeries предлагает настраиваемые предустановки эквалайзера для таких игр, как Valorant и Call of Duty.
Благодаря 40 часам автономной работы от зарядного кейса и поддержке быстрой зарядки GameBuds являются надежной альтернативой более дорогим моделям, таким как Pulse Explore от Sony.
GameBuds доступны для предварительного заказа в черном и белом цветах и поступят в продажу 29 октября.